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20:01, 31 января 2024Наука и техника

«Ростех» рассказал о работах по ПАК ДА

«Ростех»: работы по ПАК ДА идут в соответствии с графиком

Кадр: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России / YouTube

Работы по перспективному авиационному комплексу дальней авиации (ПАК ДА) идут в соответствии с ранее утвержденным графиком. Об этом со ссылкой на госкорпорацию «Ростех» сообщает ТАСС.

«Объединенная авиастроительная корпорация "Ростеха" ведет работы по проекту ПАК ДА в утвержденном план-графиком режиме. Заложенные в техзадание необходимые заказчику параметры самолета будут выдержаны», — рассказали в компании.

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Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что в рамках проекта перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) разрабатывается истребитель-перехватчик шестого поколения МиГ-41.

В декабре в госкорпорации заявили, что завершили научные работы по созданию стендовой базы для испытаний ПАК ДА.

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      Иван Потапов
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