«Ростех» рассказал о работах по ПАК ДА
Работы по перспективному авиационному комплексу дальней авиации (ПАК ДА) идут в соответствии с ранее утвержденным графиком. Об этом со ссылкой на госкорпорацию «Ростех» сообщает ТАСС.
«Объединенная авиастроительная корпорация "Ростеха" ведет работы по проекту ПАК ДА в утвержденном план-графиком режиме. Заложенные в техзадание необходимые заказчику параметры самолета будут выдержаны», — рассказали в компании.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что в рамках проекта перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) разрабатывается истребитель-перехватчик шестого поколения МиГ-41.
В декабре в госкорпорации заявили, что завершили научные работы по созданию стендовой базы для испытаний ПАК ДА.