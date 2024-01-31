«Ростех» рассказал о работах по ПАК ДА

«Ростех»: работы по ПАК ДА идут в соответствии с графиком

Работы по перспективному авиационному комплексу дальней авиации (ПАК ДА) идут в соответствии с ранее утвержденным графиком. Об этом со ссылкой на госкорпорацию «Ростех» сообщает ТАСС.

«Объединенная авиастроительная корпорация "Ростеха" ведет работы по проекту ПАК ДА в утвержденном план-графиком режиме. Заложенные в техзадание необходимые заказчику параметры самолета будут выдержаны», — рассказали в компании.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что в рамках проекта перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) разрабатывается истребитель-перехватчик шестого поколения МиГ-41.

В декабре в госкорпорации заявили, что завершили научные работы по созданию стендовой базы для испытаний ПАК ДА.