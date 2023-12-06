В России рассказали о работе над бомбардировщиком ПАК ДА

«Ростех»: в РФ завершили научные работы по созданию стендовой базы для ПАК ДА

В России завершили научные работы по созданию стендовой базы для испытаний перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). О работе над бомбардировщиком рассказали в госкорпорации «Ростех», передает РИА Новости.

Отмечается, что стендовую базу разработал коллектив одного из предприятий «Ростеха», который был удостоен премии в области промышленного строительства и проектирования имени Тихомирова в номинации «За вклад в создание испытательной базы».

«В рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" специалисты провели полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию испытательной базы и комплекса стендов», — сообщили в госкорпорации.

В ноябре 2022 года журнал Popular Mechanics писал, что российский ПАК ДА станет идеальной заменой бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М и Ту-160. В публикации предположили, что самолет сможет без дозаправки преодолевать расстояние в 15 тысяч километров.

В октябре того же года генеральный директор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков сообщил, что в России начались испытания катапультного кресла для ПАК ДА.