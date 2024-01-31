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16:20, 31 января 2024Интернет и СМИ

Названа причина масштабного сбоя в работе интернета в России

Центр доменов назвал несовершенство DNSSEC причиной сбоя

Фото: Unsplash

Координационный центр (КЦ) доменов .ru и .рф назвал несовершенство программного обеспечения DNSSEC причиной масштабного сбоя в работе интернета в России. Об этом сообщает Forbes.

«Вчера, 30 января, многие пользователи интернета столкнулись с ошибками DNS-резолвинга доменов, размещенных в зоне .ru, причиной которых стал сбой при обновлениях ключа расширения безопасности системы доменных имен (DNSSEC)», — заявили в центре доменов.

После обнаружение сбоя специалисты отозвали ключи, а работоспособность зоны .ru в полном объеме восстановилась, отметили в КЦ. Работы по восстановлению заняли около двух часов, добавили в центре.

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В КЦ подчеркнули, что работы над восстановлением систем осложнилась тем, что большая часть российских провайдеров не была подключена к Национальной системе доменных имен (НСДИ), предназначенной для реагирования на угрозы. В то же время, по словам специалистов центра, НСДИ не подверглась сбою.

На данный момент эксперты Технического центра интернета (ТЦИ) и MSK-IX выясняют причины сбоя. «Однако уже сейчас понятно, что главной причиной сбоя стало несовершенство программного обеспечения, используемого при создании ключей шифрования», — говорится в заявлении КЦ.

Как и любое другое программное обеспечение, DNSSEC со временем нуждается в усовершенствовании, чтобы исправлять обнаруживаемые ошибки работы, заключили в центре.

Вечером 30 января в работе многих российских сайтов с доменом .ru произошел массовый сбой. Из данных портала Downradar следовало, что пользователи жаловались на проблемы с доступом к нескольким десяткам сервисов, среди которых — онлайн-кинотеатры, сайты маркетплейсов, банков и другие площадки.

Техническая проблема, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, была устранена через несколько часов. В Минцифры уточнили, что проблема была связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC.

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      Олег Давыдов
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