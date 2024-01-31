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09:02, 31 января 2024Наука и техника

В смартфонах Samsung появится функция обнаружения ДТП

Android Police: смартфоны Samsung смогут автоматически вызвать помощь при ДТП

Фото: Dan Gold / Unsplash

В смартфонах Samsung, уже представленных на рынке, появится функция обнаружения ДТП. Об этом сообщает издание Android Police.

По словам автора медиа и IT-специалиста Мишаала Рахмана, следы будущей функции он обнаружил в коде операционной системы Galaxy S24 и Galaxy Z Fold 5. Рахман отметил, что телефоны Samsung имеют специальный датчик, который анализирует геолокацию, перемещение устройства, звуки и прочие данные, и на их основе может определить ДТП в автоматическом режиме.

В материале говорится, что в настоящее время функция обнаружения автомобильной аварии есть в смартфонах Google Pixel и Apple iPhone. Опция довольно успешно обнаруживает аварии и вызывает помощь специалистов, хотя и может совершать ошибки.

Мишаал Рахман отметил, что Samsung не анонсировала данную функцию и отказалась комментировать слухи о ее появлении журналистам. По словам специалиста, Samsung должна как можно быстрее внедрить ее в свои устройства, так это поможет спасти человеческие жизни.

Ранее журналисты издания 9to5Google заявили, что представленный на смартфонах Samsung помощник с искусственным интеллектом (ИИ) Galaxy AI оказался платным. Корейская компания будет брать деньги за использование сервиса с 2026 года.

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      Андрей Ставицкий
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