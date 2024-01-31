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19:08, 31 января 2024Ценности

Трусы от Кардашьян за 2,5 тысячи и другая кричащая роскошь. Кто решает, какие вещи — самые популярные в мире?

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Каждый год поисковая платформа Lyst составляет рейтинг самых популярных брендов и вещей по собственной версии The Lyst Index. Раз в квартал эксперты публикуют список, в котором аргументируют свой выбор, рассказывают о главных событиях, прошедших в мире моды, и пишут о глобальных трендах индустрии. На этот раз лидером стала итальянская марка Prada, а еще в рейтинг попали боксеры от бренда Skims, который принадлежит Ким Кардашьян, и меховые мюли от UGG. Как эксперты выбирают самые трендовые в мире вещи — разбиралась «Лента.ру».

Prada назвали самым популярным брендом конца 2023 года

Самым востребованным брендом четвертого квартала ушедшего года стала итальянская марка Prada. Эксперты связали популярность бренда с открытием публичной выставки Opened Pradasphere II в Шанхае. Кроме того, бренд анонсировал коллаборацию с Axiom Space для разработки скафандров для астронавтов НАСА, а также привлек внимание аудитории праздничным промо с участием кумиров молодежи — актрис Майи Хоук и Ким Тхэ Ри.

В то же время на второй строчке оказался лидер прошлого квартала — Miu Miu, а на третьем месте расположили Loewe. В десятку лучших марок также вошли Bottega Veneta, Moncler, Saint Laurent, а также Versace, Jacquemus, Burberry и Valentino. Заключали рейтинг Gucci, Baleciaga, Diesel, Skims, Dior, Louis Vuitton, UGG, The Row, JW Anderson и Fendi.

Ким Тхэ Ри в рекламе Prada

Ким Тхэ Ри в рекламе Prada

Изображение: рекламная кампания Prada

В то же время прорывом последних трех месяцев аналитики назвали бренд Виктории Бекхэм. По мнению авторов, неожиданный интерес покупателей связан с выпуском мерча. Бекхэм выпустила белую футболку с надписью My dad had a Rolls-Royce («У моего отца был Rolls-Royce»). Фраза, которую она произнесла на съемках документального фильма о ее муже, стала вирусной в соцсетях.

Резко поисковые запросы возросли у еще двух ретейлеров — Ralph Lauren и On. Дело в том, что в вещах упомянутых марок регулярно появлялись на публике главные на данный момент инфлюэнсеры, а именно, певица Тейлор Свифт и актриса Зендея.

В список самых популярных вещей конца 2023 года попали боксеры от Ким Кардашьян

Для составления списка 10 самых трендовых предметов гардероба исследуются восемь миллионов товаров, представленных в магазинах-партнерах Lyst. В частности, анализируется объем упоминаний вещей в соцсетях, просмотры карточек продукции, а также продажи позиций.

На этот раз рейтинг возглавила сумка Margaux американского бренда The Row, а вторую и третью строчку заняли ремень с пряжкой марки Victoria Beckham и туфли люксового бренда Miu Miu с каблуком kitten heel.

Эльза Хоск в мюлях UGG

Эльза Хоск в мюлях UGG

Фото: Gotham / GC Images / Getty Images

Также в перечень вошли кеды Country OG спортивной марки Adidas, кожаные лоферы итальянского модного дома Prada и вездесущие мюли UGG, которые затмили в том числе классические валенки марки. Среди прочего в списке можно найти бейсболку Ralph Lauren с фирменным логотипом компании в виде игрока в поло, скачущего на лошади, классическое черное пальто COS и куртку-худи Arc’teryx Atom.

₽ 2500

стоят завершающие рейтинг боксеры бренда Skims

Lyst анализирует популярность брендов с помощью собственной формулы

Специалисты платформы Lyst, услугами которой ежегодно пользуются более 200 миллионов человек, каждые три месяца публикуют рейтинг The Lyst Index. Формула, лежащая в основе главного для мира моды индекса, учитывает потребительское поведение миллионов покупателей по всему миру.

Сотрудники анализируют запросы клиентов на ту или иную вещь, которые ежедневно делаются в 12 тысячах бутиков в разных странах и онлайн-магазинах. Таким образом и выбирается топ-10 самых трендовых предметов гардероба.

Кроме того, при выборе главной вещи и бренда квартала, Lyst отслеживает упоминания торговых марок в социальных сетях, поисковые запросы в Google, статистику активности и вовлеченности потребителей в рекламные кампании ретейлеров. Параллельно учитываются курсы валют, показатели продаж и лояльность знаменитостей к модному дому.

Помимо самого списка, аналитики делятся и аргументами по каждой выбранной позиции. К тому же они выбирают и так называемые «прорывы года», которые не входят в основной рейтинг топ-20 марок

На рейтинг Lyst Index опираются руководители модных брендов и журналисты. Поисковая платформа, которая помогает найти лучшую цену на товары, а затем перенаправляет на партнерский сайт для покупки вещи, сотрудничает с тысячами магазинов по всему миру. В 2023 году доходы компании составили 45 миллионов долларов (4 миллиарда рублей).

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      Майя Пономаренко
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