Суд отказал в многомиллионном иске к комику Щербакову

Суд отказал в иске «Братства Морозов — Златоуст» против комика Щербакова

Зеленоградский суд Москвы отказал в удовлетворении многомиллионного иска руководителя религиозной группы «Братство Морозов — Златоуст» Александра Морозова к комику Алексею Щербакову из-за нецензурной лексики в его выступлениях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд отказал в удовлетворении искового заявления», — говорится в сообщении суда. Общественник хотели взыскать с комика 15 миллионов рублей.

Общественники из движения «Братство Морозов — Златоуст» потребовали оштрафовать Щербакова ранее в январе. Авторы иска заявили, что комик в своих выступлениях слишком часто использует мат и этим приучает детей к ненормативной лексике. Также, по мнению общественников, Щербаков оскорбляет человеческое достоинство.

В сентябре религиозная группа «Братство Морозов — Златоуст» подала иск за оскорбление русского мира также на автора блога «Дневник Хача» Амирана Сардарова. Глава «Братства» заявил, что блогер демонстрирует явное неуважение к обществу и закону, а также оказывает плохое влияние на детей.