Тренер назвала лучшее упражнение на мышцы груди для девушек

Фитнес-тренер Иванна Идуш назвала лучшее упражнение на мышцы груди для девушек. Ее слова приводит журнал «Вокруг света».

Специалист выделила отжимания. «Я рекомендую начинать с упрощенного варианта отжиманий, стоя на коленях. Если коленям не комфортно, подкладывайте под них что-то мягкое — подушку, кофту — или сворачивайте коврик в несколько слоев». — заявила Идуш.

Тренер также дала советы по технике выполнения упражнения, которое, по ее словам, нужно выполнять в 2-3 подхода по 10 раз. «Запястья должны быть точно под плечами, не ставьте руки слишком узко, ориентируйтесь примерно на края коврика. Контролируйте свою спину и шею: не прогибайтесь в пояснице и удерживайте шею в нейтральном положении, не тянитесь лицом к полу и не запрокидывайте голову наверх. Мышцы живота и тазового дна включены в работу, не расслабляйте их, держите в напряжении», — заявила Идуш.

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова назвала лучшие упражнения для улучшения настроения. Врач заявила, что подобным эффектом обладают легкие упражнения, такие как ходьба и йога.