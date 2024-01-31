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13:09, 31 января 2024Из жизни

«Уволенному» из московской библиотеки коту Маркизу нашли новый дом

«Уволенного» из московской библиотеки кота Маркиза приютила заведующая

Фото: Daria Datipina / Unsplash

Коту Маркизу, «уволенному» из московской библиотеки из-за жалобы пенсионера, нашли новый дом. Об этом сообщает издание «Москва 24» со ссылкой на объединение культурных центров Северо-Западного административного округа.

Кота, который прожил в библиотеке №248-1 восемь лет, выгнали из-за жалобы пожилого читателя. После распоряжения руководства кота забрали на временную передержку, а затем привезли обратно в учреждение, где в течение двух дней решалась его дальнейшая судьба. В разрешении сложившейся ситуации участвовали сотрудники библиотеки, объединение культурных центров и Департамент культуры города Москвы.

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Работники библиотеки хотели, чтобы Маркиз остался в учреждении. За восемь лет библиотека стала его домом, а он полюбился читателям. Однако в конечном счете его было решено переселить. Кота приютила заведующая библиотекой Елена Акинова. Как утверждают в объединении культурных центров, Маркиз чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что жители Зеленоградска встали на защиту кота Сергея, который три года жил в магазине и был уволен из-за анонимного доноса в Роспотребнадзор. Сейчас Сергей живет у одного из сотрудников магазина.

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      Алиса Удовик
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