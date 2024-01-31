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13:12, 31 января 2024Россия

В Кремле заявили о продолжении расследования о сбитом Ил-76 под Белгородом

Песков заявил о продолжении расследования о сбитом Ил-76 в Белгородской области

Фото: Russian Investigative Committee / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о продолжении расследования о сбитом в Белгородской области военном самолете Ил-76, на борту которого перевозили пленных украинских бойцов. Его комментарий приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента России отметил, что эксперты ведут работу по делу об авиакатастрофе под Белгородом. Песков не стал раскрывать, на каком этапе находится этот процесс.

«Могу подтвердить, что расследование продолжается», — сказал он.

До этого в средствах массовой информации появились подробности о результатах экспертизы по сбитому Ил-76. В них отмечалось, что военный самолет с украинскими пленными был, по предварительным данным, сбит с использованием зенитно-ракетного комплекса Partiot.

Схожую версию приводил и президент России Владимир Путин. Глава государства заявлял, что в самолет с подконтрольной Киеву территории выпустили две ракеты — они были либо французскими, либо выпущенными из американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никому из них выжить не удалось.

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      Анна Щербакова
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