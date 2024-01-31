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11:03, 31 января 2024Россия

В Петербурге против БПЛА впервые применили ЗРК «Триумф»

В петербургском Колпино против беспилотника впервые был применен ЗРК «Триумф»

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В петербургском Колпино против беспилотного летательного аппарата (БПЛА) впервые был применен зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Триумф». Об этом стало известно «Фонтанке» в среду, 31 января.

Как выяснило издание, громкие хлопки, которые разбудили жителей Петербурга и Ленобласти, оказались работой противовоздушной обороны (ПВО).

Один из источников «Фонтанки», знакомый с ситуацией, уверял, что дрон удалось поразить ЗРК С-400.

В 4:20 дрон подбили над Колпино. В 4:50 устройство рухнуло на территории компании «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе, где от него вспыхнули огнем цистерны.

Расчетам МЧС уже удалось потушить пожар, отметила «Фонтанка».

До этого в соцсетях распространили видеокадры повреждений нефтебазы в Петербурге, куда, предположительно, упал беспилотник.

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      Анна Щербакова
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