В Петербурге против БПЛА впервые применили ЗРК «Триумф»

В петербургском Колпино против беспилотника впервые был применен ЗРК «Триумф»

В петербургском Колпино против беспилотного летательного аппарата (БПЛА) впервые был применен зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Триумф». Об этом стало известно «Фонтанке» в среду, 31 января.

Как выяснило издание, громкие хлопки, которые разбудили жителей Петербурга и Ленобласти, оказались работой противовоздушной обороны (ПВО).

Один из источников «Фонтанки», знакомый с ситуацией, уверял, что дрон удалось поразить ЗРК С-400.

В 4:20 дрон подбили над Колпино. В 4:50 устройство рухнуло на территории компании «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе, где от него вспыхнули огнем цистерны.

Расчетам МЧС уже удалось потушить пожар, отметила «Фонтанка».

До этого в соцсетях распространили видеокадры повреждений нефтебазы в Петербурге, куда, предположительно, упал беспилотник.