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10:33, 31 января 2024Россия

Появились кадры повреждений нефтебазы в Петербурге после падения беспилотника

Опубликованы кадры повреждений нефтебазы в Петербурге после падения беспилотника

Кадр: Telegram-канал «78 | Новости»

В сети появились кадры повреждений нефтебазы в Санкт-Петербурге, куда в среду, 31 января, предположительно, упал беспилотник. Их публикует 78.ru.

На снимках видны частично поврежденные постройки нефтебазы и большое число обломков, разбросанных вокруг.

Беспилотник пытался атаковать Санкт-Петербург в ночь на среду, 31 января. После того, как беспилотник сбили, обломки дрона упали на нефтеперерабатывающий завод «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе. Предварительно, до этого беспилотник пытались сбить в 60 километрах от Петербурга с помощью зенитного ракетного комплекса С-400.

Кадр: Telegram-канал «78 | Новости»

Жители города ночью сообщили о громком звуке, похожим на взрыв или хлопок. Он также попал на камеры видеонаблюдения.

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      Анастасия Шейкина
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