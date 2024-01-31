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12:36, 31 января 2024Экономика

В России заявили о росте поставок автомобилей из Японии и Кореи

Таможня Владивостока с 1 февраля начнет оформлять ввоз машин без выходных

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Импорт автомобилей, ввозимых для личного пользования через Владивостокскую таможню, вырос в 2023 году в полтора раза. Об этом говорится в сообщении организации.

В указанный период там оформили поставки в страну 226 тысяч машин. Отмечается, что речь шла в основном об авто с двигателями объемом от 1 до 1,8 литра из Японии и Кореи.

Также в таможне заявили, что с 1 февраля «изменит график оформления транспортных средств физических лиц для личного пользования и перейдет на семидневный режим», что сократит сроки соответствующей работы.

С 9 августа прошлого года Япония запретила ввоз в Россию автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями объемом от 1,9 литра, а также гибридов и электромобилей. На фоне этого в июле экспорт автомобилей в указанном направлении вырос почти в полтора раза, а в августе сократился на 57,6 процента, после чего, по данным Минфина Японии, также снижался.

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      Дмитрий Воронин
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