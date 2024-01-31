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20:05, 31 января 2024Мир

Брата Байдена вызвали для дачи показаний

Комитет по надзору Конгресса США вызвал брата Байдена для дачи показаний

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Брат президента США Джо Байдена Джеймс Байден вызван для дачи показаний в Конгрессе США. Соответствующее сообщение опубликовал комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США на странице в соцсети X.

Как сообщается, Джеймс Байден явится 21 февраля для стенографируемого интервью. «Мы ждем его показаний», — заявили в комитете. Байдену предстоит дать показания о вовлеченности американского лидера в бизнес своих родственников.

17 декабря газета The Washington Post сообщила, что Джеймс Байден в течение долгих лет получал деньги за решение политических задач, связанных с обязанностями нынешнего президента США. Работа Джеймса как «консультанта по найму и закулисного политического решальщика» была часто связана с обязанностями его брата.

28 декабря члены Палаты представителей от Республиканской партии Джеймс Комер и Джим Джордан заявили о намерении проверить данные о сговоре Байдена по делу его сына Хантера.

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      Юрий Леонов
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