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09:55, 28 декабря 2023Мир

В Конгрессе проверят данные о сговоре Байдена по делу его сына Хантера

Республиканцы Конгресса США намерены выяснить, препятствовал ли Байден их работе
Хантер Байден

Хантер Байден. Фото: Nathan Howard / Reuters

Председатели комитета по надзору и подотчетности и юридического комитета Палаты представителей Конгресса, республиканцы Джеймс Комер и Джим Джордан намерены выяснить, препятствовал ли президент США Джо Байден их работе в части проведения разбирательств по делу об импичменте главы государства. Об этом говорится в пресс-релизе соответствующего комитета.

«В свете официального заявления Белого дома о том, что президент Байден заранее знал, что его сын, Хантер Байден, сознательно проигнорирует две повестки в Конгресс, мы вынуждены в рамках нашего расследования по импичменту проверить, участвовал ли президент в сговоре с целью помешать работе Конгресса», — говорится в письме, направленном законодателями в Белый дом.

Теперь законодатели постараются проверить имеющиеся у них данные и установят, «пытался ли президент коррупционным путем повлиять на работу комитетов или затруднить ее, убедив или отговорив своего сына от действий в соответствии с повестками комитетов». Отмечается, что невыполнение требований может завершиться судебным преследованием.

Ранее стало известно, что 11 января 2024 года сын президента США Джо Байдена Хантер предстанет перед федеральным окружным судом в штате Калифорния по делу о неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов с 2016 по 2020 год. Как утверждает обвинение, вместо этого Хантер Байден тратил деньги на «экстравагантный образ жизни», в том числе на наркотики и проституток.

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      Виктория Кондратьева
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