Раскрыта причина глобальной аноксии 93 миллиона лет назад

Climate of the Past: морская аноксия 93 млн лет назад была вызвана потеплением

Ученые раскрыли причину широкомасштабной аноксии, которая произошла 93 миллиона лет назад. Согласно статье, опубликованной в журнале Climate of the Past, она была вызвана глобальным потеплением.

Морская аноксия характеризуется дефицитом растворенного кислорода в океанах и, таким образом, оказывает разрушительное воздействие на населяющие их организмы. Одно из таких событий, произошедших в древности, известно как Oceanic Anoxic Event 2 (OAE2).

Глобальная аноксия развивается, когда происходит интенсивное захоронение органического вещества в океанах, что приводит к образованию слоев черного сланца, обедненных изотопом углерод-13. Предполагается, что в случае OAE2 этот процесс был запущен активностью Большой вулканической провинции Карибского моря и Большой вулканической провинции Высокой Арктики, что увеличило содержание углекислого газа в атмосфере.

Потепление способствует усиленному выветриванию на поверхности суши и выносу питательных веществ в океан, при усвоении которых живыми организмами тратится кислород. В сочетании со снижением растворимости кислорода в более теплой воде это приводит к повсеместной деоксигенации морской среды Земли.

Ученые проанализировали глубоководные отложения и обнаружили, что во времена OAE2 процент общего содержания органического углерода в образцах увеличился за 3,8 миллиона лет. Его массовая доля достигла максимума 28 процентов при начальном значении 1-17 процентов при повышении температуры поверхности моря на 5-8 градусов Цельсия до 43 градусов Цельсия.

Авторы заключают, что в условиях продолжающегося глобального потепления зоны минимума кислорода будут расширяться как по горизонтали, так и по вертикали. Более теплая вода удерживает меньше кислорода, а повышение температуры поверхности может привести к более сильной стратификации слоев океана, тем самым уменьшив перемешивание, которое обычно обогащает глубины кислородом.