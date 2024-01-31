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11:49, 31 января 2024Культура

Звезду фильма «Ирония судьбы» выписали из больницы

89-летнюю звезду фильма «Ирония судьбы» Талызину выписали из больницы

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Народную артистку РСФСР, звезду фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентину Талызину выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что состояние 89-летней актрисы улучшилось, и врачи приняли решение о ее выписке. Дальнейшее лечение она будет проходить дома, медики прописали Талызиной препараты железа и лекарства для профилактики кровотечений.

В больнице артистка находилась почти две недели. 21 января ее госпитализировали с бронхопневмонией, однако врачам удалось быстро стабилизировать состояние звезды.

Ранее бас-гитариста советской рок-группы «Аракс», музыканта театра «Ленком» Николая Парфенюка госпитализировали с подозрением на сердечный приступ.

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      Анастасия Астахова
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