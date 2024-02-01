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21:24, 1 февраля 2024Среда обитания

Автор песен Полины Гагариной рассказал об обмене шубы на квартиру

Певец Саша Санта: в детстве мать обменяла шубу на двухкомнатную квартиру

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Известный музыкальный исполнитель, автор песен Полины Гагариной, Стаса Пьехи, Сергея Жукова и других звезд российского шоу-бизнеса Саша Санта рассказал, что, когда он был ребенком, его мать обменяла норковую шубу на двухкомнатную квартиру. Воспоминаниями об этом случае он поделился в интервью журналу WomanHit.

Поэт-песенник отметил, что его семья осталась без собственного жилья из-за несчастного случая — в их доме произошел взрыв. «Мы долго жили у бабушки, и каким-то чудесным образом мама обменяла свою норковую шубу на небольшую двушку в центре города Темиртау в Казахстане. Там был очень плохой ремонт, и у нас совсем не было мебели и тем более телевизора. Спали мы на полу на матрасе, и мама читала мне книжки», — сообщил Санта. Певец добавил, что вспоминает то время с теплотой, ведь тогда он чувствовал себя абсолютно счастливым. «Я был такой гордый, что мы лежим в своей уже квартире, и неважно, что она такая вот некрасивая», — признался музыкант.

В январе стало известно, что продюсер и шоумен Александр Цекало избавился от роскошной недвижимости в России.

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      Полина Кислицына
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