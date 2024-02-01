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10:32, 1 февраля 2024Интернет и СМИ

Украине предрекли проблемы со вступлением в Евросоюз и НАТО из-за Залужного

Do Rzeczy: вступление Украины в Евросоюз и НАТО могут отсрочить из-за Залужного
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) и НАТО могут отсрочить из-за информации об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и многочисленных коррупционных скандалах. Такие проблемы предрек Киеву обозреватель Рышард Чарнецкий в статье для польского издания Do Rzeczy.

«Появившаяся недавно информация об увольнении президентом Украины главнокомандующего украинской армией, хотя и была опровергнута, свидетельствует об остроте политического конфликта в Киеве», — написал Чарнецкий. Также, как отметил автор статьи, каждые несколько дней появляются данные о новых коррупционных скандалах на Украине.

По мнению обозревателя, подобная информация может навредить имиджу Украины и отсрочить ее вступление в ЕС и НАТО. «Мы имеем дело с максимальной усталостью элит и населения западных стран от конфликта в Восточной Европе с момента его начала», — подчеркнул он.

29 января несколько бывших и действующих украинских политиков и журналистов сообщили об отставке Залужного. Впоследствии пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг эту информацию. По данным издания New York Times, власти Украины решили отложить увольнение главкома ВСУ из-за утечки данных о его отставке.

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      Олег Давыдов
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