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16:56, 1 февраля 2024Спорт

Фитнес-тренер посоветовал упражнение для профилактики боли в пояснице

Тренер Лютов предложил делать горизонтальную тягу для профилактики боли в спине

Фото: engin akyurt / Unsplash

Фитнес-тренер Денис Лютов посоветовал упражнение для профилактики боли в спине. Его слова приводит «Вокруг света».

«Начать профилактику болей в области поясницы лучше всего с укрепления широчайшей мышцы спины, ромбовидной мышцы, квадратной мышцы поясницы», — заявил эксперт. По его словам, справиться с этой задачей поможет горизонтальная тяга на блочном тренажере.

Исходное положение — надо сесть на тренажер, с немного согнутыми ногами сделать упор, взять рычаг, спину держать вертикально, взгляд направить прямо, руки слегка вытянуть вперед. Затем немного стоит потянуться вперед, раскрывая лопатки, но сильно не наклоняясь. Далее надо свести лопатки и аккуратно потянуть рычаг к себе, ведя его в район середины живота. Зафиксировав положение на секунду, затем можно снова вытянуть руки вперед.

Ранее фитнес-тренер Андрей Шишков рассказал о наклонах, которые помогут прокачать мышцы ног, ягодиц и спины. Исходное положение — стоя, ноги шире плеч, руки опущены вдоль туловища. Затем переместите вес тела на правую ногу и присядьте на нее, а левую ногу выпрямите. При этом нужно наклониться и постараться, сохраняя прямую спину, дотянуться левой кистью до правой стопы, правую кисть держите возле таза.

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      Андрей Стрельцов
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