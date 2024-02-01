Глава МОК прокомментировал дисквалификацию Валиевой

Глава МОК Бах призвал уважать решение CAS по делу российской фигуристки Валиевой

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил решение спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Его комментарий приводит ТАСС.

Глава МОК призвал уважать решение суда. «Для нас все это дело является еще одним подтверждением того, что наша решимость, наши просьбы, которые мы неоднократно делали во время допинговых дел, направлены на то, что значение имеют не только спортсмены, но и окружение спортсменов, чья деятельность должна расследоваться больше, лучше и глубже», — заявил Бах.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что принимала допинг неумышленно.

Спортсменка была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в составе сборной России. Кроме того, она осталась без титулов чемпионки России и Европы.

Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся во время Олимпиады в Пекине. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.