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07:50, 1 февраля 2024Спорт

Карпин назвал доведший его до слез момент из «Слова пацана»

Тренер Валерий Карпин заявил, что момент из «Слова пацана» довел его до слез

Фото: Stupnikov Alexander / FC «Spartak» / Globallookpress.com

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин назвал момент из сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте», который довел его до слез. Его слова приводит Sport24.

«Был момент, когда девочка Айгуль прыгает из окна. Я плакал», — рассказал тренер. Он отметил, что сериал ему понравился, однако не вызвал вау-эффекта. Карпин добавил, что застал бандитские группировки в Эстонии.

30 декабря 2023 года актер Ярослав Могильников, исполнивший роль Ералаша в сериале, попросил Карпина взять его в сборную России. Тренер заявил, что проблемы с вызовом нет.

Сериал «Слово пацана: Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова вышел в декабре 2023 года. Он стал главным культурным событием конца прошлого года в России.

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      Анастасия Борисова
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