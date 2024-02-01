Валерий Карпин: поехал бы в испанскую Ла Лигу за меньшие деньги, чем в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выбрал между работой в России и Испании. Его слова приводит Sport24.

Карпин заявил, что поехал бы работать в испанскую Ла Лигу за меньшие деньги, чем получает в «Ростове». «В моем случае это уже вопрос не денег, а амбиций. Хочу ли я поехать соревноваться с [Карло] Анчелотти, [Юргеном] Клопом и [Хосепом] Гвардиолой или мне и в России хорошо, и я типа в порядке», — объяснил он.

Ранее жена тренера Дарья Карпина рассказала, что планирует летом переехать в Эстонию без мужа. Она отметила, что семья всегда жила в европейской стране.

Карпин занял пост главного тренера «Ростова» в марте 2022 года. Ранее он работал в клубе с 2017 по 2021 год. Специалист также возглавляет национальную команду с лета 2021-го.