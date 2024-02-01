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02:44, 1 февраля 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского назвали Залужного менеджером

Советник офиса Зеленского Подоляк назвал главкома ВСУ Залужного менеджером
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал главкома Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерия Залужного менеджером. Его слова приводит издание «Новины. Live».

Подоляк удивился, почему возможная отставка Залужного вызывает резонанс. «Для меня вообще загадочно выглядит — все же, это вертикаль президента, это менеджер президента — я в целом говорю», — отметил он.

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Чиновник добавил, что когда стали появляться сообщения об увольнении главкома ВСУ, появились вопросы о «политической конкуренции». По его мнению, соперничество на уровне «армия, генералитеты и политики» выглядит сомнительно.

Ранее Подоляк ушел от ответа на вопрос о встрече Зеленского и Залужного. Он отметил, что Зеленский проводит много встреч, включая беседы с Залужным.

Ранее ряд бывших и действующих политиков и журналистов заявили об отставке главкома ВСУ. Сообщалось, что его должность займет нынешний глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Однако пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг эти данные.

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      Марина Совина
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