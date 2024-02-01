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03:09, 2 февраля 2024Бывший СССР

Молдавия призвала Россию не открывать избирательные участки в Приднестровье

Игорь Гросу призвал Россию не открывать избирательные участки в Приднестровье

Спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия в Приднестровье избирательных участков на выборах президента России. Его слова приводит РИА Новости.

«Открытие участков на левом берегу Днестра или в других населенных пунктах, но в особенности на неконтролируемых, сепаратистских территориях — это неправильно и незаконно», — сказал Гросу. По его словам, в противном случае в Кишиневе могут принять какие-либо меры.

Ранее о недопустимости открытия избирательных участков в Приднестровье заявлял и министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой. Однако участок может быть открыт в здании российского посольства в Кишиневе.

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      Марина Совина
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