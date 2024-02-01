Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:53, 1 февраля 2024Наука и техника

Назван недостаток «умных» бомб GLSDB

Полковник Баранец: обещанные Киеву GLSDB могут сбивать из-за низкой скорости

Изображение: Saab

Бомбы наземного базирования GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), которые пообещали передать Киеву, сделают украинские HIMARS дальнобойней, но их можно сбивать. Недостатки боеприпаса назвал полковник в отставке Виктор Баранец на страницах KP.RU.

Он отметил, что дальность полета GLSDB составляет 150 километров. Ускоритель ракеты M26 выводит на заданную высоту планирующую «умную» бомбу, которая на определенном этапе полета отсоединяется от двигателя и летит к цели, развернув собственные крылья. Бомба отличается низкой эффективной поверхностью рассеяния, которая делает ее малозаметной для систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Но не все так безнадежно. У GLSDB есть одно очень уязвимое место — низкая подлетная скорость. А это уже дает шансы нашим системам ПВО. Цель — по зубам. Опыт ведь есть. Как поначалу американцы и украинцы стращали нас HIMARSами, а наши "Буки", "Панцири" и "Торы" научились их сшибать. Ну а сейчас предстоят дуэли с этим самым американским "вундервафе"», — пишет Баранец.

Материалы по теме:
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями. Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями.Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
22 декабря 2023
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard. Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard.Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
25 января 2024

Ранее в январе официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил намерение США передать Украине высокоточные боеприпасы GLSDB.

В марте 2023 года руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов сообщил, что Вооруженные силы России могут сбивать снаряды GLSDB с помощью зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», «Бук-М3» и С-350.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это связано с беспрецедентным давлением США». Банки Турции объяснили закрытие счетов россиян

      Российская пенсионерка устроила поджог на железной дороге по заказу Украину

      Россиян начали переводить на зарубежную соль

      Президент Аргентины добился миллиардов от МВФ

      Суд взыскал с создателей невышедшего фильма 28,5 миллиона рублей

      Три россиянина под видом полицейских заставили иностранца заплатить им штраф

      Премьер Бельгии призвал к компромиссу для обеспечения помощи ЕС Украине

      Правила ограничения прав пациентов психбольниц в России объяснили

      Геймеры из России скачали пиратские игры на сотни миллиардов рублей

      Врач раскрыл неочевидную причину инфарктов и инсультов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше