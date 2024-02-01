Названа цель планируемой передачи Киеву американских снарядов GLSDB

Полковник Кошкин: США хотят протестировать на Украине работу снарядов GLSDB

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин назвал цель планируемой передачи Киеву американских высокоточных реактивных снарядов GLSDB. В беседе с «Лентой.ру» он выразил мнение, что Вашингтон хочет протестировать на Украине работу этих бомб.

«Эти бомбы хотят сложить с HIMARS и увеличить расстояние до 150 километров. Эти бомбы не особо применяли сами американцы, и они хотят в качестве лаборатории использовать Украину и попробовать тем самым очистить свои склады и загрузить туда более продвинутые образцы вооружений», — отметил специалист.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил намерение США передать Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB, но не стал уточнять сроки. По его словам, Соединенные Штаты отказываются подтверждать конкретные сроки «по соображениям оперативной безопасности».

«Как мы обещали в прошлом году, мы предоставим Украине бомбу малого диаметра наземного базирования в рамках инициативы оборонного содействия USAI», — подчеркнул Райдер.

До этого сообщалось, что Украина может получить от США высокоточные реактивные снаряды GLSDB в среду, 31 января. О включении способных поражать цели на расстоянии до 160 километров GLSDB в один из пакетов военной помощи ВСУ было объявлено в феврале 2023 года.