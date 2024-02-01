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18:37, 1 февраля 2024Наука и техника

Названы сроки запуска Сrew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» к МКС

НАСА: Сrew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» отправят к МКС не ранее 22 февраля

Фото: Joe Skipper / Reuters

Корабль Сrew Dragon с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» Александром Гребенкиным отправится к Международной космической станции (МКС) не ранее 22 февраля. Соответствующие сроки назвало НАСА.

«НАСА и [компания] SpaceX планируют старт миссии Crew-8 к МКС не ранее четверга, 22 февраля», — заявили в американском космическом агентстве.

В состав экипажа миссии Crew-8 войдут астронавты Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Дженнет Эппс и космонавт Александр Гребенкин.

При этом из сделанного на XLVIII Академических чтениях по космонавтике памяти Сергея Королева («Королевские чтения») доклада начальника отдела Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос») Рафаила Муртазова следовало, что запуск Crew Dragon с Александром Гребенкиным запланирован на 18 февраля.

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      Иван Потапов
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