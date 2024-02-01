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11:21, 1 февраля 2024Наука и техника

Россиянин Горбунов отправится к МКС на Crew Dragon

Российский космонавт Горбунов войдет в экипаж миссии Crew-9 на МКС
Александр Горбунов

Александр Горбунов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский космонавт Александр Горбунов войдет в состав экипажа миссии Crew-9. Американский космический корабль Crew Dragon отправится на Международную космическую станцию (МКС) в августе. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

«Стартовав на борту космического корабля Dragon, командир астронавтов НАСА Зена Кардман, пилот Ник Хейг и специалист миссии Стефани Уилсон, а также специалист миссии космонавт Роскосмоса Александр Горбунов присоединятся к членам экипажа 71-й и 72-й экспедиций [на МКС] не ранее августа», — говорится в сообщении.

В НАСА отметили, что этот полет станет для Горбунова первым в карьере. Его определили дублером космонавта Александра Гребенкина, который отправится на МКС в составе экипажа миссии Crew-8.

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В январе стало известно, что запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребенкиным запланирован на 18 февраля.

В том же месяце американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon с космическими туристами. Полет организовала частная компания Axiom Space.

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