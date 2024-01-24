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12:50, 24 января 2024Наука и техника

Названа дата запуска Crew Dragon с российским космонавтом

Запуск Crew Dragon с российским космонавтом запланирован на 18 февраля

Фото: Joe Skipper / Reuters

Запуск американского космического корабля Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребенкиным запланирован на 18 февраля, следует из сделанного на XLVIII Академических чтениях по космонавтике памяти Сергея Королева («Королевские чтения») доклада начальника отдела Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос») Рафаила Муртазова. Об этом сообщает ТАСС.

«[Начало миссии] Crew-8 — 18.2 (18 февраля — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в презентации специалиста.

19 января американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon с космическими туристами. На борту корабля находились четыре человека: командир экипажа Майкл Лопес-Алегрия и астронавты Уолтер Вилладей, Алпер Гезеравчы и Маркус Вандт.

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      Иван Потапов
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