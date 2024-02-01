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08:56, 1 февраля 2024Россия

Появились подробности перехвата беспилотников в Воронежской области

Гусев: при перехвате БПЛА в Воронежской области последствий на земле нет

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

При перехвате беспилотников на юге Воронежской области никто не пострадал. Подробности о попытке атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) привел губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Сегодня утром дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили на юге Воронежской области два украинских беспилотника самолетного типа. По предварительной информации, последствий на земле нет», — написал он.

Помимо этого, в ночь на четверг, 1 февраля, российские средства ПВО сбили беспилотники над Белгородской и Курской областями. ВСУ также предприняли попытку атаки на Нижний Новгород — там системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили два беспилотника.

Вечером в среду, 31 января, Украина предприняла попытку массированной атаки на Крым — над полуостровом и Черным морем сбили 20 ракет. Обломки снарядов упали на воинскую часть в районе Любимовки.

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      Анастасия Шейкина
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