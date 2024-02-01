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11:38, 1 февраля 2024Россия

Правила ограничения прав пациентов психбольниц в России объяснили

Центр Сербского: ограничения прав пациентов психбольниц вводится в их интересах

Фото: photo-denver / Shutterstock / Fotodom

Временные ограничения прав пациентов психбольниц, которые разработал Минздрав, вводятся в интересах больных. Об этом, объясняя проект правил, заявила генеральный директор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Светлана Шпорт, ее цитирует РИА Новости.

«Временное ограничение прав лиц, получающих лечение в психиатрическом стационаре, осуществляется в первую очередь в интересах самих пациентов, их здоровья и сохранения их социального благополучия», — сказала специалист.

По ее словам, врачи понимают важность сохранения связей пациентов и их родственников, поэтому ограничения на пользование средствами связи и посещения пациентов будет временной мерой, которая прекратит свое действие в максимально возможные короткие сроки.

Шпорт подчеркнула, что пациенты психбольницы могут быть временно ограничены только в некоторых правах, число которых строго регламентировано. Например, им могут запретить вести переписку, звонить по телефону и встречаться с определенным кругом лиц.

30 января стало известно, что Минздрав разработал правила ограничения прав пациентов психиатрических учреждений в России. Разработать проект требовали вступившие в силу в 2023 году поправки в закон о психиатрической помощи. Права пациентов нельзя ограничивать на срок более 15 дней, указывается в правилах. Там при этом отмечается, что при необходимости такой срок может быть продлен.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ноябре 2023 года заявляла, что в России распространены нарушения прав пациентов психбольниц. По ее словам, в медицинских учреждениях такого типа выявили низкое качество пищи, отсутствие условий для трудотерапии и отсутствие приватности в туалетных комнатах.

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      Анастасия Шейкина
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