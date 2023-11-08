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15:14, 8 ноября 2023Россия

Москалькова заявила о нарушении прав пациентов психбольниц в России

Москалькова: в психбольницах России распространены нарушения прав пациентов

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В России распространены нарушения прав пациентов психбольниц, считает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Ее слова передает РИА Новости.

«Проведенные правозащитниками мониторинги показывают, что нарушения прав пациентов психиатрических стационаров носят распространенный характер», — сказала омбудсмен.

Нарушения прав пациентов касаются как медицинских вопросов, так и бытовых, уточнила Москалькова. По ее словам, в медицинских учреждениях такого типа выявили низкое качество пищи, отсутствие условий для трудотерапии и отсутствие приватности в туалетных комнатах. Помимо этого, были зафиксированы проблемы, которые связаны с невозможностью содержания пациентов в отдельных палатах. Родственники пациентов и правозащитники также жаловались на несоблюдение норм квадратных метров, которые должны полагаться каждому пациенту.

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Среди других проблем Москалькова обозначила несоответствие лечения психиатрических больных медицинским стандартам, а также недочеты ведения документации врачей. Она указала на нехватку лекарственных препаратов и на неэтичное поведение медперсонала.

Вывод о проблемах психбольниц можно сделать из жалоб, которые поступают в аппарат Москальковой и региональных уполномоченных по правам человека, а также из результатов посещения специализированных медицинских организаций, сказала омбудсмен. Она предложила Минздраву разработать единые правила внутреннего распорядка, которые будут включать в себя обеспечение приватности в туалетах и душевых и обеспечение личного пространства, а также доступ больных к питьевой воде и предоставление им права на ежедневные прогулки.

В России часто появляется информация о случаях насилия или тяжелых условиях содержания в психиатрических больницах. Так, в Екатеринбурге бывшие пациенты обвинили Свердловскую клиническую психиатрическую больницу в «адских» условиях содержания пациентов. По их словам, врачи якобы привязывали больных к кроватям, не давали пить и не пускали в туалет. В Тобольске санитар и пациент местной психиатрической больницы до комы избили подростка, который находился на обследовании в стационаре. Похожий случай произошел в Ярославле, где санитары областной психиатрической больницы избили пациентку в лифте жилого дома.

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      Анастасия Шейкина
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