Подростки рассказали об «адских» условиях содержания в российской психбольнице

В Екатеринбурге подростки обвинили психбольницу в издевательствах над пациентами

В Екатеринбурге подростки обвинили Свердловскую клиническую психиатрическую больницу (ГАУЗ СО «СОКПБ») в «адских» условиях содержания пациентов. Врачи якобы привязывали больных к кроватям, не давали пить и не пускали больных в туалет. Об этом бывшие пациенты рассказали порталу E1.ru.

По словам одного из них, персонал больницы намеренно издевался над пациентами. «В один из дней пребывания в стационаре мне стало плохо, стало тошнить, я обратился за помощью к медсестре, на что в ответ услышал: "Надо было жрать"», — вспомнил 17-летний подросток.

Он заявил, что так и не получил помощь, а когда мальчика вырвало, то медсестра в грубой форме пыталась заставить пациента убирать за собой. Подросток также рассказал, что в апреле его и еще двух детей выставили ночью из палаты и продержали в холодном коридоре около 30 минут.

Бывший пациент направил жалобы на больницу в Минздрав Свердловской области и прокуратуру, однако там не выявили нарушений.

Другой подросток, пролежавший в отделении 42 дня, рассказал изданию, что его и других больных не всегда отпускали в туалет. Он также заявил, что пациентам не давали пить и запрещали приносить с собой простую воду. «Можно попросить водички из кулера, но кулером это довольно сложно назвать. Это железный бак, где чувствовался прямо запах хлорки и был осадок на дне кружки после того, как наливаешь», — сообщил он.

По словам подростка, некоторые пациенты из его палаты вели себя агрессивно, однако ему отказывали в переселении в другое помещение. При этом острых больных персонал привязывал к кроватям простыми веревками. По утверждению мальчика, он не мог рассказать родным об ужасных условиях содержания, так как медсестры якобы прослушивали телефон и отключали микрофон, если слышали критику в адрес отделения.

Главный врач больницы Олег Сердюк ответил на обвинения бывших пациентов. Он объяснил изданию, что в связи с санитарными нормами больным запрещается проносить напитки объемом больше 250 миллилитров. Их пациенты могут выпить в комнате для встреч с родными, а хранить продукты после вскрытия упаковки в отделении запрещено. Сердюк также заявил, что воду из емкости для питья, на которую жаловался один из пациентов, не хлорируют.

Главврач также заявил, что врачи вправе применять меры к агрессивным пациентам «меры физического стеснения», если те представляют опасность для окружающих.

Кроме того, Сердюк подтвердил, что врачи заставляли подростков стоять в коридоре. Он объяснил это мерами против коронавируса.

Ранее в интернате в Челябинской области умер ребенок-инвалид, который рассказал матери о наличии в учреждении отдельной комнаты для избиения детей. По словам женщины, ее сын неоднократно жаловался, что сотрудники учреждения привязывают отказывающихся спать воспитанников к железным кроватям в специальной комнате и бьют их палками по пяткам.