«Ъ»: Минздрав разработал правила ограничения прав пациентов психбольниц в России

Министерство здравоохранения разработало правила ограничения прав пациентов психиатрических учреждений в России. На опубликованный проект «Порядок ограничения прав пациентов психиатрических стационаров» обратила внимание газета «Коммерсантъ».

Разработать проект требовал вступивший в силу в 2023 году закон о психиатрической помощи. Документ расширил полномочия заведующих отделений и главврачей психоневрологических диспансеров и интернатов (ПНД и ПНИ). Им дали право ограничивать некоторые права пациентов, в том числе право на ведение неподцензурной переписки, обмен письмами, посылками и бандеролями и на денежные переводы. Помимо этого, они получили право регламентировать или ограничивать прием пациентами посетителей, а также приобретение и использование ими предметов первой необходимости, телефонов и одежды.

Проект Минздрава направлен на установление границ для таких действий медиков. Из документа следует, что права пациента не могут быть ограничены исходя из диагноза или факта нахождения человека под наблюдением или в стационаре. Помимо этого, решение об ограничении прав должно быть внесено в медицинскую карту — в ней нужно указать конкретные обоснования для принятия такого решения, обоснование для принятия выбранных мер и их продолжительность.

Права пациентов нельзя ограничивать на срок более 15 дней, указывается в правилах. Там при этом отмечается, что при необходимости такой срок может быть продлен. В этом случае врач должен известить больного, его родственников или законных представителей о решении в течение восьми часов.

Проект постановления разработан «с целью обеспечения соблюдения законных прав и интересов пациентов», он соответствует действующему законодательству, считают в Минздраве. В ведомстве напомнили, что закон о психиатрической помощи предусматривает ограничение некоторых прав пациентов ради их здоровья и безопасности, а также здоровья и безопасности других людей.

«Значительное количество психиатрических пациентов действительно в силу остроты своего состояния нуждаются в ограничении прав в целях собственной безопасности и безопасности окружающих людей. Новое постановление предлагает правила и порядок действий в таких случаях», — считает врач-психиатр, руководитель наркологической и психиатрической клиники Руслан Исаев.

Ранее, в ноябре 2023 года, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляла, что в России распространены нарушения прав пациентов психбольниц. По ее словам, в медицинских учреждениях такого типа выявили низкое качество пищи, отсутствие условий для трудотерапии и отсутствие приватности в туалетных комнатах. Помимо этого, были зафиксированы проблемы, которые связаны с невозможностью содержания пациентов в отдельных палатах. Родственники пациентов и правозащитники также жаловались на несоблюдение норм квадратных метров, которые должны полагаться каждому пациенту.

В России часто появляется информация о случаях насилия или тяжелых условиях содержания в психиатрических больницах. Так, в Екатеринбурге бывшие пациенты обвинили Свердловскую клиническую психиатрическую больницу в «адских» условиях содержания пациентов. По их словам, врачи привязывали больных к кроватям, не давали пить и не пускали в туалет. В Тобольске санитар и пациент местной психиатрической больницы до комы избили подростка, который находился на обследовании в стационаре.