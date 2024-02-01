Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с годовщиной интронизации

Президент России Владимир Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин поздравил патриарха с 15-й годовщиной интронизации и поблагодарил за работу.

«Я вас сердечно благодарю за поддержку, которую вы оказываете всем гражданам России, особенно хотел бы отметить тех, кто принадлежит нашей церкви, и за помощь самой церкви как институции», — обратился к президенту глава РПЦ.

Ранее глава государства заявлял, что церковь отделена от государства, но неотделима от жизни общества. Путин также напомнил о важной роли традиционных религий, которые исповедают проживающие в России народы, в воспитании молодежи.

До этого Путин присудил патриарху Кириллу премию за вклад в укрепление единства российской нации. Премия была присуждена по предложению Совета по межнациональным отношениям.