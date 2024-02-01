Раскрыты подробности о снаряде на пытавшемся атаковать НПЗ в Петербурге дроне

Пытавшийся атаковать НПЗ в Петербурге дрон был оснащен шрапнельным снарядом

Беспилотник, предположительно, попытавшийся атаковать 31 января нефтеперерабатывающий завод «Невский мазут» в Санкт-Петербурге, был снабжен мощным шрапнельным снарядом. Подробности о начинке дрона раскрыл Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации издания, диаметр поражающего элемента снаряда составляет около одного сантиметра. Также уточняется, что беспилотник принадлежит к самолетному типу.

Ранее в сети появились кадры с грохотом, предположительно, в момент падения дрона. На записи слышно громкий звук, от которого у нескольких автомобилей сработала сигнализация.

Сообщения о том, что НПЗ «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе Петербурга попытался атаковать беспилотник, появились утром 31 января. Предположительно, его подбили в районе Колпина в 4:20 утра, однако после этого дрон продолжил полет, рухнув на территорию предприятия 30 минут спустя. Официально информация о летательном аппарате не подтверждалась. Губернатор Петербурга Александр Беглов, комментируя ситуацию, заявил, что на промышленной площадке в Невском районе города произошел инцидент, потребовавший внимания силовиков.