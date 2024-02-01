Российскую «Сулу» покажут на выставке в Эр-Рияде

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» покажет модель РЛС «Сула» на выставке в Эр-Рияде

Концерн Воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» покажет динамическую модель специализированной радиолокационной станции (РЛС) наблюдения космических объектов «Сула» на оборонной выставке World Defense Show 2024 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщили в пресс-службе концерна, передает ТАСС.

«На экспозиции "Алмаз-Антея" в Эр-Рияде будет представлена динамическая модель специализированной РЛС наблюдения космических объектов "Сула". Данная РЛС позволяет отслеживать передвижение спутников, космического мусора и других объектов на орбите на дальности до шести тысяч километров», — говорится в сообщении.

В концерне отметили, что «Сула» обеспечивает получение координатной и некоординатной информации о космических объектах, которую регистрируют на энергонезависимых носителях и в реальном времени передают потребителю.

Там добавили, что особенность РЛС заключается в компактности антенного полотна и секционно-модульном принципе архитектуры. Это позволяет в сжатые сроки развернуть «Сулу» на местности и перемещать ее железнодорожным транспортом. Командно-вычислительный пункт станции выполнен в быстровозводимом модуле. Отмечается, что антенну станции построили на основе модульной цифровой активной фазированной антенной решетки, которая обеспечивает высокую помехозащищенность, пропускную способность, а также информационные характеристики РЛС.

В марте 2023 года в компании «Радиофизика» сообщили, что РЛС «Сула» допускает адаптацию для установки на морские суда. Размеры антенны могут быть изменены в соответствии с требованием заказчика.