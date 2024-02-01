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19:02, 1 февраля 2024Спорт

Сотрудников команды «Формулы-1» Mercedes уведомили об уходе Хэмилтона

Сотрудников команды «Формулы-1» Mercedes уведомили об уходе Хэмилтона в 2025-м

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Сотрудников команды «Формулы-1» Mercedes уведомили об уходе британца Льюиса Хэмилтона в 2025 году. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, 1 февраля на базе немецкой команды прошло собрание, которое длилось десять минут. Присутствующему на нем персоналу сообщили, что гонщик присоединится к Ferrari по завершении сезона.

В августе прошлого года Хэмилтон продлил контракт с Mercedes до конца 2025-го по схеме «один плюс один». Британский пилот представляет команду с 2013 года, в ее составе он шесть раз становился чемпионом «Формулы-1». Еще один титул был завоеван британцем вместе с McLaren.

В минувшем сезоне Хэмилтон занял третье место в чемпионате. Он уступил двум пилотам Red Bull — нидерландцу Максу Ферстаппену и мексиканцу Серхио Пересу. Ранее появилась информация о его уходе в Ferrari.

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      Алексей Гусев
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