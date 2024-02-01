Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
3:2
Завершен
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
1:2
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барселона
1:0
Завершен
Осасуна
Испания - Примера|20-й тур
Тоттенхэм Хотспур
3:2
Завершен
Брентфорд
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Манчестер Сити
3:1
Завершен
Бёрнли
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Ливерпуль
4:1
Завершен
Челси
Англия - Премьер-лига|22-й тур
07:31, 1 февраля 2024Спорт

В Германии раскрыли отношение к участию российских спортсменов в Олимпиаде-2024

В Германии выступили против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Frederic Kern / Globallookpress.com

Статс-секретарь МВД ФРГ Махмут Оздемир раскрыл отношение Берлина к участию росийских и белорусских спортсменов в грядущих Олимпийских играх. По словам Оздемира, немецкое правительство выступило против участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаде-2024. «Лента.ру» ознакомилась с предоставленной статс-секретарем информацией.

Ответ статс-секретаря стал реакцией на парламентский запрос депутата бундестага от оппозиционного блока ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии) Фрица Гюнцлера, который ранее спросил у правительства о его отношении к участию россиян и белорусов в Играх-2024 и о мерах поддержки украинцев в рамках спортивного события.

«Федеральное правительство продолжает настаивать на запрете участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов до тех пор, пока Россия не остановит военное вмешательство на Украине, и продолжает тесно координировать свои действия с Францией, принимающей летние Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года, по этому вопросу», — говорится в ответе Оздемира.

Отвечая на вопрос о мерах поддержки украинцев, статс-секретарь подчеркнул, что «немецкий спорт и федеральное правительство продолжают поддерживать украинских спортсменов в подготовке к Олимпийским и Паралимпийским играм», однако заметил, что «во время Олимпийских и Паралимпийских игр возможности федерального правительства по поддержке украинских спортсменов ограничены».

Материалы по теме:
«Нас просто вышвырнули» Россию исключили из мирового футбола и лишили Олимпиады. Почему это навсегда изменит спорт?
«Нас просто вышвырнули»Россию исключили из мирового футбола и лишили Олимпиады. Почему это навсегда изменит спорт?
26 мая 2022
«Они спасают свою карьеру» Как российские чемпионы меняют спортивное гражданство из-за западных санкций
«Они спасают свою карьеру»Как российские чемпионы меняют спортивное гражданство из-за западных санкций
8 июля 2022

Ранее президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин сообщил, что спортсмены отказываются от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Дружинин заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) выставили дискриминационные условия, которые противоречат спортивным принципам олимпийского движения. По его мнению, российские прыгуны не могут участвовать в ОИ в нейтральном статусе. Глава федерации назвал решение окончательным.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Годами тиражировали клевету». Москва потребовала извинений после отказа ООН признать Россию агрессором по иску Украины

      Российский дрон помог украинскому военному сдаться в плен

      В Россию стали ввозить больше крепкого алкоголя

      11-летняя российская школьница получила разрыв селезенки после общения с отцом

      Вышедший из колонии россиянин сел на 14 лет за надругательство над мальчиком

      Доверие россиян к астрологам и искусственному интеллекту сравнили

      Одержимость мужчин порно с великаншами объяснили

      В ЕС придумали план Б для помощи Украине в обход вето Венгрии

      Россияне приготовились тратить больше на жилье

      Появились подробности о перехваченных в Нижегородской области беспилотниках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше