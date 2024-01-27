Российские прыгуны в воду отказались от Олимпиады из-за дискриминации

Российские прыгуны в воду отказались от Олимпиады-2024 из-за дискриминации МОК

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин в своем Telegram-канале сообщил, что спортсмены отказываются от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Дружинин заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) выставили дискриминационные условия, которые противоречат спортивным принципам олимпийского движения. По его мнению, российские прыгуны не могут участвовать в ОИ в нейтральном статусе. Глава федерации назвал решение окончательным.

4 сентября 2023 года бюро World Aquatics допустило российских и белорусских атлетов на турниры в нейтральном статусе. Спортсмены смогут принять участие только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного пловца. Отмечается, что к соревнованиям будет допущен максимум один спортсмен из России на одну дисциплину.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.