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09:43, 1 февраля 2024Спорт

Стали известны подробности о положительной допинг-пробе Валиевой

Times: Валиева узнала о положительной допинг-пробе во время командного турнира

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Стали известны подробности о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. Их сообщает ТАСС со ссылкой на The Times.

По информации источника, Валиева узнала о том, что ее проба дала положительный результат, 6 февраля 2022 года, то есть во время командного турнира. В этот же день она исполнила короткую программу.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что принимала допинг неумышленно.

Спортсменка была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России. Кроме того, она осталась без титула чемпионки России и Европы.

Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся на Олимпийских играх-2022. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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