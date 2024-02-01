Стало известно содержание последнего сообщения бортмеханика сбитого Ил-76

Бортмеханик упавшего Ил-76 до вылета написал сообщение со словами «такая работа»

Бортмеханик упавшего под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76 до вылета написал последнее сообщение жене. Его содержание стало известно RT.

«Такая работа», — написал Сергей Житенев супруге перед вылетом. Известно, что до этого муж и жена в переписке обменивались информацией о полете.

У бортмеханика, который был на борту рухнувшего Ил-76, остался шестимесячный ребенок. Его супруга также рассказала, что мужчина служил в Сирии и спас там людей из горящего самолета. В авиации россиянин был с 18 лет.

Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил. Экспертиза делу о крушении самолета уже завершилась, ее результаты показали, что воздушное судно было сбито американской системой Patriot.

В Госдуму внесли проект обращения к Конгрессу США по крушению Ил-76 с украинскими военнопленными. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, парламентарии рассмотрят обращение в четверг, 1 февраля.