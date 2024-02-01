В Госдуму внесли проект обращения к Конгрессу США по крушению Ил-76

В Госдуму внесли проект обращения палаты к Конгрессу США по крушению Ил-76

Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента проект обращения к Конгрессу США по крушению Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области. Документ опубликован на сайте думской базы данных.

Госдума рассмотрит обращение к американским конгрессменам в четверг, 1 февраля, анонсировал ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, конгрессмены должны знать, в чьи руки попадает их оружие и как оно используется. Парламентарий выступил с призывом остановить поставки вооружений и прекратить преступления Киева против мирных граждан.

Экспертиза по делу о крушении самолета уже завершилась, ее результаты огласил президент России Владимир Путин. По его словам, воздушное судно, упавшее в Белгородской области, было сбито американской системой Patriot. Москва настаивает на международном расследовании катастрофы, сказал президент, но при этом отметил, что «желающих из международных организаций нет».

Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил.