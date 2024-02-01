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21:01, 1 февраля 2024Интернет и СМИ

В США заявили о тревоге ВСУ из-за возможной отставки Залужного с поста главкома

Business Insider: возможная отставка Залужного вызвала тревогу ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Возможная отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного вызвала тревогу среди украинских военных. Об этом заявил журналист Крис Панелла в материале для издания Business Insider, базирующегося в США.

Панелла отметил, что пока неясно, заменят ли Залужного на посту главкома ВСУ. «Эти сообщения повергли в шок как украинских военных, так и западных союзников, особенно, если учесть заметную популярность генерала», — написал журналист.

По мнению обозревателя, конфликт президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ и возможность серьезной перестановки в командовании происходят в непростое для Киева время.

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Панелла считает, что Россия перешла в наступление, обладая преимуществами в промышленной сфере, живой силе и материальных средствах. При этом, как отметил автор материала, Украина вернулась к обороне, испытывая большую, чем когда-либо, неуверенность в поддержке со стороны западных союзников.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что президент Украины планирует уволить главкома ВСУ в ближайшие дни. Источники отмечают, что на пост нового главнокомандующего рассматриваются два кандидата: начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, а также командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Однако оба отказались от предложения занять новую должность.

В свою очередь бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что вопрос отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного зависит не от позиции Владимира Зеленского, а напрямую связан с волей США.

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      Олег Давыдов
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