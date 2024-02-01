Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:50, 1 февраля 2024Россия

Украинцы из Крыма отреагировали на обвинения суда ООН в дискриминации

Украинская община Крыма: на полуострове никто не ущемляет права украинцев
Анастасия Гридчина

Анастасия Гридчина. Кадр: Первый Крымский / YouTube

В Крыму отсутствует ущемление прав украинцев. Об этом заявила глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина РИА Новости.

Ранее Международный суд ООН отклонил большинство претензий Киева к Москве о расизме. При этом председатель суда Джоан Донохью заявила о якобы нарушенных Россией статьях Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Гридчина выразила свое удивление в связи со словами председателя суда ООН. «Эти обвинения ничем не аргументированы, предвзяты и лживы», — сказала она.

Глава украинской общины Крыма подчеркнула, что Крыму оказывается государственная поддержка, направленная на сохранение украинского языка и культуры. Сам процесс она связала с желанием Украины ввести в заблуждение международное сообщество о положении дел на полуострове. «Киевские власти боятся, что весь мир узнает, как живет и процветает Крым в составе России», — резюмировала Гридчина.

Ранее в российском постпредстве при ООН прокомментировали решение Международного суда по иску Украины. Там потребовали извинений «от всех, кто годами тиражировал клевету».

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Такая работа». Раскрыто содержание последнего сообщения бортмеханика сбитого Ил-76

      Сжегшего российский паспорт певца отправили на психологическую экспертизу

      Названа предполагаемая цель перехваченных в Нижегородской области БПЛА

      Бывший премьер Украины связал вопрос отставки Залужного с волей американцев

      Генная терапия замедлила опасное для жизни заболевание сердца

      Американский сенатор предсказал начало войны США с Ираном

      В Таиланде захотели продлить 90-дневный безвиз для россиян

      Отчисленный с минимальным баллом в истории сын бойца СВО сможет поступить снова

      В России назвали цель учений НАТО Steadfast Defender 2024

      Пентагон подтвердил передачу ВСУ нового высокоточного вооружения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше