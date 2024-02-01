Украинцы из Крыма отреагировали на обвинения суда ООН в дискриминации

Украинская община Крыма: на полуострове никто не ущемляет права украинцев

В Крыму отсутствует ущемление прав украинцев. Об этом заявила глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина РИА Новости.

Ранее Международный суд ООН отклонил большинство претензий Киева к Москве о расизме. При этом председатель суда Джоан Донохью заявила о якобы нарушенных Россией статьях Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Гридчина выразила свое удивление в связи со словами председателя суда ООН. «Эти обвинения ничем не аргументированы, предвзяты и лживы», — сказала она.

Глава украинской общины Крыма подчеркнула, что Крыму оказывается государственная поддержка, направленная на сохранение украинского языка и культуры. Сам процесс она связала с желанием Украины ввести в заблуждение международное сообщество о положении дел на полуострове. «Киевские власти боятся, что весь мир узнает, как живет и процветает Крым в составе России», — резюмировала Гридчина.

Ранее в российском постпредстве при ООН прокомментировали решение Международного суда по иску Украины. Там потребовали извинений «от всех, кто годами тиражировал клевету».