В МИД России опровергли навязывание Саудовской Аравии членства в БРИКС

Рябков: Россия с уважением относится к обсуждению Эр-Риядом членства в БРИКС

Россия с уважением относится к продолжающимся в Саудовской Аравии внутренним обсуждениям по членству в БРИКС. Об этом на пресс-конференции шерп и су-шерп стран объединения заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Мы с уважением относимся к необходимости для коллег в Эр-Рияде продолжить внутренние обсуждения. Мы не вникаем в характер этих обсуждений», — заверил замглавы МИД.

По его словам, БРИКС по природе своей отрицает и отвергает любой формат, предполагающий навязывание кому-то чего-либо, «не говоря уже о диктате».

Ранее министр торговли Саудовской Аравии Маджид аль-Касаби опроверг официальное вступление страны в БРИКС. Он подчеркнул, что Эр-Рияд получил приглашение присоединиться к объединению, однако пока не стал ее членом.