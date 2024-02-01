Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:09, 1 февраля 2024Мир

В МИД России опровергли навязывание Саудовской Аравии членства в БРИКС

Рябков: Россия с уважением относится к обсуждению Эр-Риядом членства в БРИКС

Фото: Alet Pretorius / Reuters

Россия с уважением относится к продолжающимся в Саудовской Аравии внутренним обсуждениям по членству в БРИКС. Об этом на пресс-конференции шерп и су-шерп стран объединения заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Мы с уважением относимся к необходимости для коллег в Эр-Рияде продолжить внутренние обсуждения. Мы не вникаем в характер этих обсуждений», — заверил замглавы МИД.

По его словам, БРИКС по природе своей отрицает и отвергает любой формат, предполагающий навязывание кому-то чего-либо, «не говоря уже о диктате».

Ранее министр торговли Саудовской Аравии Маджид аль-Касаби опроверг официальное вступление страны в БРИКС. Он подчеркнул, что Эр-Рияд получил приглашение присоединиться к объединению, однако пока не стал ее членом.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Установлены все погибшие в авиакатастрофе Ил-76 под Белгородом

      На Урале под окнами полиции разбили Mersedes

      Четверых россиян задержали по подозрению в похищении 16-летнего подростка

      Кинокритик ответил недовольным зрителям фильма «Мастер и Маргарита»

      ФСБ задержала хакера по делу об атаках на объекты информационной инфраструктуры

      Агата Муцениеце показала внешность без косметики

      Два россиянина решили продавать смешанный с антисептиком контрафактный алкоголь

      Раскрыто число выдворенных из России нелегальных мигрантов

      Запущенный без российских РД-181 американский Cygnus состыковался с МКС

      Китайским автозаводам перестало хватать электронных блоков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше