В Саудовской Аравии опровергли официальное вступление в БРИКС

Министр торговли аль-Касаби: Саудовская Аравия официально не вступила в БРИКС

Министр торговли Саудовской Аравии Маджид аль-Касаби опроверг официальное вступление страны в БРИКС. Его слова приводит телеканал Al-Arabiya. https://english.alarabiya.net/News/saudi-arabia/2024/01/16/Saudi-Arabia-has-not-yet-joined-BRICs-Minister

Глава ведомства отметил, что королевство получило приглашение присоединиться к организации, однако пока не стало ее членом.

«Саудовская Аравия приглашена в БРИКС, но мы еще официально не присоединились», — сказал аль-Касаби на заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

2 января РИА Новости со ссылкой на государственное телевидение страны сообщило, что власти Саудовской Аравии официально подтвердили вступление страны в БРИКС и положительно высказались о перспективах межгосударственного объединения.

Решение пригласить в объединение новых участников было принято по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Официальные заявки на членство подали 23 страны, всего желающими выступили более 40 государств.

