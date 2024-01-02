Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:26, 2 января 2024Мир

Власти Саудовской Аравии высказались о вступлении страны в БРИКС

Власти Саудовской Аравии официально подтвердили вступление страны в БРИКС
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Власти Саудовской Аравии официально подтвердили вступление страны в БРИКС и положительно высказались о перспективах межгосударственного объединения. Об этом со ссылкой на государственное телевидение страны сообщает РИА Новости.

Как сообщило гостелевидение Саудовской Аравии, членство страны в союзе укрепит его позиции на мировой арене.

О том, что Саудовская Аравия присоединилась к объединению, стало известно днем 2 января.

Решение пригласить в объединение новых участников было принято по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Официальные заявки на членство подали 23 страны, всего желающими выступили более 40 государств.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Еще одна страна присоединилась к БРИКС

      Сборная Канады впервые за пять лет осталась без медалей молодежного ЧМ

      На Украине сообщили о новом взрыве на фоне воздушной тревоги

      Под Бейрутом погиб замглавы политбюро ХАМАС

      Мощный взрыв прогремел в пригороде Бейрута

      Франция объявила о закрытии посольства в Нигере

      Maersk приостановила движение судов в Красном море

      Стало известно о новом многомиллионном счете блогерше Митрошиной от налоговой

      Израиль ударил по офису ХАМАС в Бейруте

      В Судане начали подготовку к прекращению огня

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости