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16:12, 1 февраля 2024Спорт

Валиева впервые появилась на публике после дисквалификации

Камила Валиева впервые появилась на публике после дисквалификации за допинг
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Фигуристка Камила Валиева посетила матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и нижегородским «Торпедо». Снимки с мероприятия появились в Telegram-канале певца Яна Осина.

«Сегодня на игру "Торпедо" — ЦСКА приехала наша замечательная фигуристка Камила Валиева. Она поддерживала "Торпедо", а мы все вместе поддержали ее в сложившейся ситуации», — подписал он совместный кадр. Это первое появление спортсменки на публике после дисквалификации.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Спортсменка была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в составе российской сборной. Кроме того, она осталась без титулов чемпионки России и Европы.

Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся во время Олимпиады в Пекине. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

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      Дарья Коршунова
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