Суд оштрафовал Алексея Венедиктова

Суд оштрафовал Венедиктова на 45 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Черемушкинский районный суд Москвы оштрафовал бывшего главреда ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) за нарушение закона об иноагентах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Венедиктова признали виновным в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Его обязали выплатить 45 тысяч рублей.

Как отмечают РИА Новости, причиной штрафа послужило отсутствие маркировки иностранного агента в мессенджере Telegram.

Ранее по аналогичной статье в России выписали штраф блогеру Николаю Соболеву (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Его обязали выплатить 35 тысяч рублей.

Минюст России включил Венедиктова в реестр иноагентов в апреле 2022 года. Экс-главред «Эха Москвы» попытался оспорить решение Минюста, однако суд отклонил его иск к министерству.

