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12:30, 1 февраля 2024Интернет и СМИ

Суд оштрафовал Алексея Венедиктова

Суд оштрафовал Венедиктова на 45 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Фото: «АГН Москва» / Globallookpress.com

Черемушкинский районный суд Москвы оштрафовал бывшего главреда ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) за нарушение закона об иноагентах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Венедиктова признали виновным в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Его обязали выплатить 45 тысяч рублей.

Как отмечают РИА Новости, причиной штрафа послужило отсутствие маркировки иностранного агента в мессенджере Telegram.

Ранее по аналогичной статье в России выписали штраф блогеру Николаю Соболеву (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Его обязали выплатить 35 тысяч рублей.

Минюст России включил Венедиктова в реестр иноагентов в апреле 2022 года. Экс-главред «Эха Москвы» попытался оспорить решение Минюста, однако суд отклонил его иск к министерству.

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      Маргарита Щигарева
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